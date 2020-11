US Open-finalist van 2019 haalt set achterstand op tegen Zverev en wint alsnog toernooi van Parijs

De winnaar van het toernooi van Parijs is een speler geworden die al eens in de finale van een Grand Slam stond. Dat ging sowieso het geval zijn, want de finale ging tussen Daniil Medvedev en Alexander Zverev, twee spelers die hier al in slaagden. Medvedev won na drie sets.

Zverev had in de halve finales Nadal uitgeschakeld. Dat wilde echter niet zeggen dat de Duitser de winst voor het grijpen had. Bij 3-3 bleef hij overeind in een lastig opslagspel. Voorts waren beide finalisten baas op hun eigen service, tot Medvedev plots tegen drie breakpunten aankeek en het derde niet kon wegwerken. Het waren ook meteen setballen: de eerste set was voor Zverev. MEDVEDEV DUWT DOOR NA SETWINST Die laatste redde in het begin van de tweede set vier breakballen. Het vijfde breakpunt richting het einde van de set was wel raak voor Medvedev. Die kon de set uitserveren en keek nadien niet meer om. Het derde reekshoofd ging in set drei meteen door de service van zijn opponent en liep 4-0 uit. Zverev geraakte nog wel een keer op het scorebord, maar meer zat er niet meer in voor hem. Medvedev pakte de eindwinst in Parijs met 5-7, 6-4 en 6-1.