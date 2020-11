Ook dit jaar wint Nadal ATP-toernooi van Parijs niet: Spanjaard verslikt zich in nummer 7 van de wereld

Parijs heeft Rafael Nadal al heel wat moois geboden. Vooral op Roland Garros dan. Het ATP-toernooi van Parijs, dat op hardcourt gespeeld wordt, wist hij nog niet te winnen en dat zal ook dit jaar niet gebeuren. Nadal verloor in de halve finales van Alexander Zverev.

In deze topaffiche had Zverev al snel een break te pakken. Dat zette de Duitser op weg naar setwinst. Toen Zverev ook 3-1 uitliep in de tweede set, leek Nadal al een vogel voor de kat. De gekende strijdlust van de Spanjaard kwam wel nog bovendrijven: hij kwam terug tot 4-4.

Erop en erover zal hij gedacht hebben, maar daarvoor zat Zverev te goed in de wedstrijd. Bij 5-5 deelde die de definitieve klap uit. Zverev haalde het met 6-4 en 7-5. In de andere halve finale vloerde Daniil Medvedev Milos Raonic met 6-4 en 7-6 (7/4). De finale gaat dus tussen Zverev en Medvedev.