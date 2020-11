Ex-coach van Ysaline Bonaventure mogelijk nieuwe begeleider van David Goffin

David Goffin heeft een tennisjaar vol twijfel achter de rug, dat eindigde met vier nederlagen op rij. Ook ging hij recent uit mekaar met zijn coach Johansson. Wie volgt de Zweed op? Mogelijk Germain Gigounon. Die werkt immers niet langer samen met Ysaline Bonvanture.

De tennisspeelster met het Nederlandse accent kondigde dat zaterdag aan op sociale media. "Na een jaar van samenwerking is het met enorme ontgoocheling dat ik afscheid neem van Germain Gigounon", kondigde Bonaventure aan.

Ze liet hierbij duidelijk verstaan dat het niet gaat om een afscheid in onderling overleg. "Het is een keuze die ik respecteer, maar niet aanvaard." In de wandelgangen doet alvast het gerucht de ronde dat Gigounon nu zou gaan samenwerken met Goffin.

Dat zou alvast verklaren waarom het zo plots en abrupt de samenwerking tussen Gigounon en Bonaventure tot een einde is gekomen.