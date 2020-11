Nadal doet halvefinalist van Roland Garros cadeautje: alle tickets voor ATP Finals uitgedeeld

Alle tickets zijn uitgedeeld voor de ATP Finals en daar heeft Rafael Nadal één en ander mee te maken. Nadal versloeg Carreño Busta op het ATP-toernooi van Parijs, waardoor die laatste niet meer in aanmerking kan komen voor de Masters.

Beide Spanjaarden maakten er een boeiende partij van in de kwartfinales. De enige break in set één was eentje in het voordeel van Carreño Busta. Het duurde tot helemaal aan het einde van de tweede set eer Nadal de service van zijn opponent kon afnemen.

Toen dat dan eindelijk lukte, was de set meteen binnen voor Nadal en was de trein vertrokken. De laatste vijf games in deze wedstrijd gingen allemaal naar hem. Zo pakte Nadal de overwinning met 4-6, 7-5 en 6-1. Carreño Busta moet de Masters zo uit zijn hoofd zetten, ten voordele van Diego Schwartzman.

DEZE KEER ZEGE NADAL IN VOORDEEL SCHWARTZMAN

Die schopte het op Roland Garros nog tot de halve finales en verloor toen van... Rafael Nadal. Wie weet is het die laatste bij deze wel vergeven. Schwartzman ging in Parijs kansloos onderuit tegen Medvedev met 6-3 en 6-1. Door de nederlaag van Carreño Busta is de Argentijn echter wel zeker van deelname aan de Masters. Hij is de achtste en laatste speler die een ticket binnenhaalt.