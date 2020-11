Roger Federer begeeft zich na maanden blessureleed opnieuw op een tennisveld

2020 was voor veel sporters een enorm hectisch en snel te vergeten jaar, maar voor Roger Federer is het dat zeker. Het laatste toernooi van de Zwitser was de Australian Open in januari.

Daarna onderging Federer twee operaties aan de knie. Een ideaal moment natuurlijk aangezien het seizoen door elkaar geschud werd door het coronavirus. Op de wereldranking is hij van plek 3 naar plek 4 gezakt. De Oostenrijker Dominic Thiem heeft Federer ingehaald en voorsprong uitgediept door de Us Open te winnen. Een jaar na zijn laatste toernooi, hoopt Federer op de Australian Open opnieuw te kunnen tennissen. Op Instagram deelde hij een foto van zichzelf op een tennisbaan met het onderschrift "Opnieuw aan het werk". Roger Federer is ondertussen 39 jaar en heeft 20 grandslamittels veroverd. Net als Rafael Nadal, de Spanjaard kwam op gelijke hoogte na zijn 13e winst op Roland Garros afgelopen zomer. Back to work😃🏋️‍♂️👨🏼‍🏫📚🍂🍁🎾 pic.twitter.com/zwljm17Rkv — Roger Federer (@rogerfederer) November 6, 2020