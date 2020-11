Ex-vriendin Zverev doet boekje open: "Ik wilde niet meer leven toen ik met hem samen was"

Olga Sharypova haalt zwaar uit naar Alexander Zverev. De ex-vriendin van de toptennisser beschuldigt hem van mishandeling bij Racquet.

"Hij mishandelde me in zijn appartement in Monaco. We hadden ruzie, ik wilde vertrekken en toen sloeg hij mij met mijn hoofd tegen de muur. Achteraf loog hij door te zeggen dat ik hem eerst zou geslagen hebbené, klinkt het bij Sharypova.

Ook aan stalking zou de Duitse nummer 7 van de wereld zich schuldig hebben gemaakt. "Ik blokkeerde zijn nummer telkens wanneer ik het gedaan maakte, toch bereikte hij mij telkens via een nummer van mijn vrienden. Hij accepteerde geen 'nee'. "

"Bovendien gaf hij mij het gevoel alsof alles mijn fout was. Ik begon er na een tijd ook in te geloven dat alles mijn fout was, het was een vicieuze cirkel", gaat ze verder.

Genève en New York

In New York in 2019 zouden Sharypova en Zverev opnieuw een grote ruzie hebben gehad. "Hij duwde me op het bed , nam een kussen en duwde het op mijn hoofd waardoor ik niet meer kon ademen. Het lukte me toch om me te bevrijden en weg te lopen. Daarna hebben we met zijn stiefmoeder gepraat en hij toonde zich begripvol, zijn stiefmoeder geloofde me niet", klinkt het.

Maar in Genève ging het pas echt fout volgens Sharypova. "Ik was depressief en we hadden weer een ruzie waarij hij me sloeg. Ik wou niet meer leven op deze manier. Daarom zocht ik een insulinespuit in de spullen van Zverev want ik wist dat een gezond persoon kan sterven aan een overdosis insuline", doet ze haar relaas. Zverev en een official konden haar tegenhouden en druivensuiker geven tegen de overdosis.

Reactie Zverev

Intussen is het koppel al een jaar definitief uit elkaar. Alexander Zverev heeft de aantijgingen ook gehoord en valt compleet uit de lucht. Op zijn Instagram-pagina zegt hij dat er niets waar is van de beschuldigingen. Hij hoopt dat ze in de toekomst nog een manier vinden om op een redelijke manier met elkaar om te gaan.