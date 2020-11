Eervolle exit voor zowel Coppejans in Parma als Gillé/Vliegen in Parijs

Belgische tennissuccessen zullen er deze week niet meer komen. Kimmer Coppejans enerzijds en dubbelduo Gillé/Vliegen anderzijds hebben op verscheidene toernooien een nederlaag geleden. In beide gevallen ging het om een wedstrijd met twee spannende sets.

Kimmer Coppejans was actief op de Challenger in Parma, waar hij in de eerste ronde had afgerekend met de Italiaan Gigante. De Duitser Cedrik-Marcel Stebe was de tegenstander in de achtste finales. Coppejans kwam 5-3 voor en had zelfs een setpunt, maar zijn opponent ging alsnog met de eerste set aan de haal.

Dat gebeurde via een tiebreak. Een bittere pil natuurlijk voor Coppejans. Zeler omdat hij in het begin van set twee dan ook op een break achterstand werd gezet. Toen Stebe serveerde voor de match had Coppejans nog een kans om gelijk te maken. Stebe stond dat echter niet toe en won met 7-6 (7/3) en 6-4.

1 BREAK IN DUBBELMATCH

In de achtste finales van het ATP-toernooi van Parijs namen Sander Gillé en Joran Vliegen het op tegen Bruno Soares en Pavić, een absoluut topduo in het dubbel. De Braziliaan en de Kroaat bleven onze landgenoten nipt de baas met dank aan één break in de eerste set en winst in de tiebreak van set twee. Hier werd het dus 6-4 en 7-6 (7/3).