De periode Goffin-Johansson: van veelbelovende maanden in 2019 tot motivatieprobleem aan het einde

In februari 2019 stelde David Goffin de Zweed Thomas Johansson aan als zijn nieuwe trainer, na de verrassende breuk met Thierry Van Cleemput. Onder Johansson knoopte Goffin aan met zijn betere tennis, maar de laatste maanden was de chemie er niet meer.

Johansson zou vooral aan de service van Goffin gaan werken en had ook als taak om onze landgenoot weer daar te brengen waar hij hoorde: in de top tien van de wereldranglijst. In het begin van hun partnership won Goffin in de meeste toernooien wel enkele matchen. Het was niet super, maar de regelmaat naar waar gezocht werd was er wel opnieuw.

De voorbode van een uitstekend grasseizoen. In Halle klopt Goffin onder andere Alexander Zverev en schopt hij het tot de finale. Daarin is Federer te sterk, al dwingt Goffin de Zwitserse grootmeester wel tot een tiebreak. Er volgt ook een goede Wimbledon. Goffin schakelt de Rus Medvedev uit in vijf sets. In de kwartfinales is Djokovic zoals verwacht te sterk.

CONFRONTATIES MET TOPPERS

Ook de omschakeling naar hardcourt verloopt prima. In Cincinnati is er opnieuw een finaleplek voor onze landgenoot weggelegd. Dit keer is Medvedev net te sterk. Op de US Open overleeft Goffin de eerste week, om dan kansloos te verliezen van Federer. In een rematch in Shanghai maakt Goffin het hem wel moeilijk. Tussendoor speelde de Belg ook een prima partij tegen Djokovic in Tokio.

Wanneer Goffin een week later aantreedt in de European Open in Antwerpen, is het vat echter ineens af. Hij was wel opgerukt naar de elfde plek op de wereldranglijst. Even rust nemen en er dan weer volop tegenaan gaan in 2020, werd geredeneerd. Na enkele wisselvallige toernooien amuseerde Goffin zich wel op het experiment UTS.

ZONDER GRINTA OP DE BAAN

Het is echter van korte duur, want het echte spelplezier is steeds meer afwezig. Goffin lijkt er nog weinig zin in te hebben en staat zonder grinta op de baan. Problematisch voor een coach natuurlijk: Johansson moet de bui al hebben zien hangen. Na nog wel een achtste finale op de US Open verliest een lusteloze Goffin vier keer op rij een eerste ronde. Johansson out, maar wie kan Goffin wel motiveren in 2020?