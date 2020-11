Na jaren van opgestapelde successen en 20 grandslamtitels: alsnog nieuwe mijlpaal in carrière van Nadal

Na al die jaren aan de top blijven er nog altijd dingen te verwezenlijken voor Rafael Nadal. Hij kan nu alweer een vinkje zetten achter de woorden 'duizend overwinningen boeken in carrière'. Op het ATP-toernooi van Parijs heeft de Spanjaard zijn duizendste zege geboekt.

Toch wel een heel straf aantal. Enkel Jimmy Connors, Roger Federer en Ivan Lendl waren er tot dusver in geslaagd om duizend overwinningen of meer te behalen in hun tennisloopbaan. Nu komt daar dus ook Rafael Nadal bij.

Het is dus niet voor niets dat Nadal nog opgelapt werd voor het toernooi van Parijs. Zijn duizendste zege kwam er wel niet zonder slag of stoot. Nadal verloor tegen zijn landgenoot Feliciano López de eerste set en had een tiebreak nodig om een beslissende derde set af te dwingen.

KLEINE VIERING

Nadal ging op zijn elan door en realiseerde meteen een break bij het begin van set drie. Die bleef ook op het scorebord staan. Nadal won zo met 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4. Overwinning nummer duizend was een feit. Daar hoorde een kleine viering bij. Zo kreeg Nadal een plakaatje met hierop het cijfer 1000 op.