Gillé en Vliegen blijven in thriller grandslamfinalist uit het enkelspel de baas

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel in Parijs. Daar was wel bloed, zweet en tranen voor nodig. Langs de andere kant van het stonden enkele gerenommeerde namen uit het enkelspel.

Het Belgische dubbelduo kwam uit tegen Medvedev en Struff, twee spelers die in het enkelspel hun strepen al verdiend hebben. Vooral Medvedev dan: de Rus is het nummer zes van de wereld in het enkelspel en is de US Open-finalist van 2019. Bleek in de eerste set echter dat die twee ook een aardig stukje kunnen dubbelen.

Zo waren Gillé en Vliegen op achtervolgen aangewezen. Ze deden er alles aan om het weer in hun voordeel te doen kantelen. Medvedev en Struff verijdelden in het begin van set twee een break, waardoor er uiteindelijk een tiebreak diende gespeeld te worden. Daarin waren Gillé en Vliegen de beteren.

RUG TEGEN DE MUUR

Het winnende duo zou dus aangeduid worden door een super tiebreak. Die was wel bijzonder spannend, ook al liepen Gillé en Vliegen meteen 3-0 uit. Even later ging het echter van 4-1 naar 5-8. Met hun rug tegen de muur wonnen Gillé en Vliegen vijf punten op rij en redden ze zo alsnog de meubelen. Ze plaatsten zich alsnog voor de volgende ronde met 4-6, 7-6 (7/3) en [10-8].