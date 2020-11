Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de tweede ronde in Parma

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het toernooi van Parma. In de eerste ronde nam onze landgenoot het op tegen de Italiaan Matteo Gigante en Coppejans haalde het in drie sets.

Volgens Het Laatste Nieuws nam Kimmer Coppejans het in de eerste ronde van het toernooi in Parma op tegen Matteo Gigante, de nummer 874 van de wereld. Toch had Coppejans het niet onder de markt, want onze landgenoot had drie sets nodig om hem te kloppen.

Het werd 5-7, 6-3 en 6-3 voor Coppejans. In de volgende ronde wacht Cedrik-Marcel Stebe, de nummer 141 van de wereld. Coppejans zelf is de nummer 176 van de wereld.