David Goffin stelt teleur en verliest van nummer 105 van de wereld in Parijs

David Goffin nam het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Parijs op tegen Norbert Gombos, de nummer 105 van de wereld. De perfect wedstrijd om vertrouwen te tanken zou je denken, maar de overwinning was voor Gombos. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar Gombos haalde het uiteindelijk wel in twee sets: Het werd 6-4 en 7-6 (8-6). David Goffin was enkele weken geleden besmet geraakt met het coronavirus en sindsdien is hij dus nog steeds op zoek naar zijn beste vorm.