David Goffin opnieuw op de court op ATP-toernooi van Parijs. Wat kan hij na coronabesmetting?

In Parijs (ATP-1000) komt David Goffin dinsdag in actie in de tweede ronde. Na zijn snelle uitschakeling in Antwerpen, hoopt Goffin met een betere noot het seizoen af te sluiten.

In Antwerpen ging Goffin(ATP-14) eruit tegen de Amerikaan Marcos Giron, het nummer 94 van de ATP-wereldranglijst. Het ATP-tennistoernooi van Parijs is met een quotering van ATP-1000 een van de belangrijkste toernooien op de kalender, op de grandslams na. Voor zijn ranking zou het dus ook niet slecht zijn dat Goffen het goed doet. De beste Belgische tennisser was vrij in de eerste ronde en moet het in de tweede ronde opnemen tegen Norbert Gombos. Een haalbaare kaart aangezien de Slovaak op plaats 105 staat op de wereldranglijst. Goffin en Nombos speelden in 2015 al een keertje tegen elkaar. Op het tennistoernooi van Monte Carlo won Goffin eenvoudig in twee sets.

Lees ook... David Goffin stelt teleur en verliest van nummer 105 van de wereld in Parijs