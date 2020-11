Nummer twee van de wereld is herstellende van het coronavirus en haar milde symptomen

Het is niet meteen duidelijk waar en wanneer Halep het virus heeft opgelopen. In elk geval is ze er nu alweer van aan het herstellen. Het gaat dus al bij al nog behoorlijk goed met de Roemeense toptennisster, verzekert ze haar fans.

"Ik wil jullie laten weten dat ik positief getest heb op Covid-19", schrijft ze op Twitter. "Ik ben thuis in zelfisolatie en ben goed aan het herstellen van mijn milde symptomen", aldus Simona Halep. "Ik voel me goed."

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together ūü§óūüí™