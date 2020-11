Djokovic-killer Sonego stuit op nieuwe recordhouder aantal titels in 2020 in finale Wenen

Voor aanvang van het ATP-toernooi van Wenen had Novak Djokovic vier titels in 2020 en ook Andrey Rublev. Als één van die twee opnieuw de titel zou pakken, zou die alleen recordhouder worden dit jaar. Het werd Rublev, uitgerekend na winst tegen de man die Djokovic klein kreeg.

De zware pandoering die Djokovic te verwerken kreeg van Lorenzo Sonego was zonder twijfel dé grote verrassing deze week in Wenen. De finale ging tussen diezelfde Sonego en Rublev. Bij 2-2 kon Rublev voor het eerst een kloof slaan. Toen die ging serveren voor de set kwamen er wel nog twee breakpunten voor Sonego. Rublev liet hem echter niet terugkeren en maakte de set meteen af.

De tweede set was een dubbeltje op zijn kant. Beide spelers hielden mekaar in evenwicht tot aan 4-4. Dan was het toch weer Rublev die de break realiseerde en zo lag de overwinning op hem te wachten. De Rus serveerde ook dit keer met succes uit en won met twee keer 6-4.

BESTE RANKING OOIT

Andrey Rublev is de huidig nummer acht van de wereld. Nooit stond hij hoger op de wereldranglijst, maar na deze toernooizege kan het natuurlijk wel dat hij zijn ranking nog eens gaat verbeteren. Rublev was dit jaar in vijf toernooien de beste. Niemand doet op dat vlak beter.