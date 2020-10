Minnen loopt finale mis na late breaks in tweesetter

Greet Minnen had zich verzekerd van een plek in de halve op ITF-Tyler door twee matchen op één dag te winnen. De volgende opgave was een affiche tegen de Amerikaanse Ann Li, die twee plaatsen hoger staat dan Minnen op de wereldranglijst. Li bleek ook op het terrein een tikkeltje te sterk.

De eerste vier games waren netjes verdeeld, toen het er naar uitzag dat Minnen een eerste tik zou uitdelen. Ze kwam 0-40 voor, maar Li wist de game nog uit de brand te spelen. Bij de volgende opslagbeurt leverde de Amerikaanse wel haar service in. Dan volgde er echter weer een onmiddellijke rebreak. Zo bleef de spanning erin en in het twaalfde spel kreeg Minnen plots twee setballen tegen. De eerste was meteen de goede voor Li. Zo was het achtervolgen geblazen voor Minnen. Bij 2-2 in de tweede set werd het alarmfase rood. Li kon toen immers opnieuw een kloofje slaan. Minnen wiste die achterstand wel onmiddellijk uit: het ging van 4-2 naar 4-4. Net als in de eerste set greep Li wel nog de laatste kans om opnieuw een break te realiseren. Li klopte Minnen met tweemaal 7-5.