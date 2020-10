Greet Minnen wint twee wedstrijden op één dag en staat zo in de halve finales

Greet Minnen heeft een druk dagje achter de rug in het Texaanse Tyler in de Verenigde Staten. Nadat ze haar achtste finale winnend afsloot, moest ze al snel opnieuw de baan op. Ook in die tweede wedstrijd kon Minnen zegevieren.

Tegen Renata Zarazúa, de nummer 150 van de wereld, had Minnen (WTA-114) het betere van het spel in de eerste spelletjes. Het was dan kwestie om ook enkele spannende games naar zich toe te trekken om uit te lopen naar 4-1. Nadien deed Minnen er een tweede break bovenop, om met overtuigende cijfers de eerste set te pakken.

Haar Mexicaanse opponente reageerde scherp en trok dan weer de eerste drie spelletjes uit de tweede set naar zich toe. Minnen begon meteen aan haar comeback en ging van 0-3 naar 4-3. Zarazúa redde tijdens haar volgende twee opslagbeurten liefst elf breakpunten, maar kraakte bij 6-5 dan toch. Eindscore: 6-2 en 7-5 voor Minnen.

MINNEN NEEMT HEFT IN HANDEN NA SET 1 IN KWARTFINALE

Volgende opdracht was een kwartfinale tegen de Poolse Kawa (WTA-134). Die schoot het best uit de startblokken, maar zag een 0-3-voorsprong meteen verdwijnen. Nadien had Kawa alsnog het laatste woord in de eerste set. Minnen ging vervolgens stelselmatig de druk opvoeren en nam vanaf 2-2 in set twee helemaal over.

Nadat ze de stand in evenwicht trok, gaf ze haar opponente geen enkele kans meer om nog terug in de wedstrijd te komen. De eerste vijf spelletjes in set drie gingen ook allemaal de kant op van Minnen en zo was het een besliste zaak. Minnen plaatste zich met 4-6, 6-3 en 6-1 voor de halve finales in Tyler.