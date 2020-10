Gillé en Vliegen blijven overeind in tiebreaks en spelen voor eerste titel van het jaar

Door het coronavirus hebben ook Sander Gillé en Joran Vliegen enkele maanden zonder speelgelegenheid gezeten. Op de Astana Open krijgt het Belgische dubbelduo alsnog de kans om een titel te pakken in 2020. Die dwongen ze zelf af door Arévalo en Brkić te verslaan.

Arévalo uit El Salvador en de Bosniër Brkić waren de tegenstanders van het duo Gillé/Vliegen in de halve finales in Kazakhstan. Beide dubbelteams waren erg aan mekaar gewaagd en sterk op de eigen opslag. In de hele wedstrijd was er slechts één breakpunt te noteren en moest er ook amper twee keer in een game een beslissend punt gespeeld worden.

Breaks bleven volledig achterwege, waardoor zowel set één als set twee uitmondde in een tiebreak. Daarin hadden Sander Gillé en Joran Vliegen dan wel telkens wat overschot. Zo plaatsten onze landgenoten zich voor de finale met 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3). In die finale moeten ze het opnemen tegen de Australiërs Max Purcell en Luke Saville.