Verrassende nederlaag voor Novak Djokovic: Serviër verliest met zware cijfers van nummer 42 van de wereld

Novak Djokovic is uitgeschakeld op het ATP-toernooi in Wenen. Hij speelde in de kwartfinales tegen de Italiaan Lorenzo Sonego, maar de nummer 42 van de wereld haalde het verrassend in twee sets: 6-2 en 6-1.

Novak Djokovic nam het in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Wenen op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. De Serviër was uiteraard de topfavoriet, maar het werd een verrassende nederlaag voor Djokovic.

Sonego speelde uitstekend en was in twee sets te sterk voor Djokovic. Het werd 6-2 en 6-1 voor de nummer 42 van de wereld. Djokovic is dus uitgeschakeld en Sonego gaat naar de halve finales in Wenen.