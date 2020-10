Sander Gillé en Joran Vliegen naar halve finales zonder te moeten spelen

De focus, die is altijd aanwezig bij Sander Gillé en Joran Vliegen. Voor één keer was die echter niet nodig om een ronde verder te gaan. Hun kwartfinales op de Astana Open is niet doorgegaan. Gillé en Vliegen mogen meteen naar de halve finales.

Nadat ze de Amerikanen McDonald en Paul met 6-3 en 6-4 versloegen, zouden Gillé en Vliegen de Israëliër Jonathan Erlich en de Wit-Rus Andrei Vasilevski partij geven. Eén van die twee moet last gehad hebben van een blessure, want ze gaven forfait. Zo moesten Gillé en Vliegen niet eens de baan betreden om zich te kwalificeren voor de halve finales. Een walk-over in het uitslagenboek. Het Belgische duo kent wel al de tegenstanders in die halve finales. Dat zullen Marcelo Arevalo uit El Salvador en de Bosniër Tomislav Brkic worden.