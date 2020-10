Magdalena Rybáriková stopt met tennissen: "Ik verlaat het tennis met een grote glimlach op mijn gezicht"

Magdalena Rybáriková, in het verleden nog de halve finale gehaald op Wimbledon, houdt het voor bekeken in het tennis. Ze maakte het nieuws zelf bekend. Rybáriková is nu 32 jaar oud en stond op de 199ste plaats op de WTA-ranking.

De 32-jarige Magdalena Rybáriková stopt met tennissen. Haar grootste prestatie in het tennis was in 2017, want toen haalde ze de halve finales op Wimbledon. Ze stond zelfs even in de top 20 van de WTA-ranking, maar nu verlaat ze het tennis op de 199ste plaats.

Bij de WTA gaf Rybáriková meer uitleg over haar afscheid. Ze is vooral benieuwd naar wat de toekomst zal brengen. "Ik verlaat het tennis met een grote glimlach op mijn gezicht. Ik kijk ernaar uit om te zien wat het volgende hoofdstuk in mijn leven zal brengen."