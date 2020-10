Belgen op zoek naar succes: Greet Minnen en Gillé/Vliegen boeken zeges op verschillende locaties

Verschillende Belgen die hun laatste wedstrijd dit jaar nog niet gespeeld hebben. Minnen is actief in het dames enkelspel op ITF-Tyler, in de Verenigde Staten. Sander Gillé en Joran Vliegen spelen na de European Open in Antwerpen deze week de Astana Open in Kazakhstan.

Laat ons beginnen met de prestatie van Greet Minnen. Zij kwam tegenover thuisspeelster Peyton Stearns te staan. Voornamelijk in de eerste set was Minnen meer dan een klasse te sterk. In de tweede set was het een stuk spannender en forceerde Minnen de beslissing pas op het einde.

Bij 6-5 in de tweede set kreeg Minnen één breakpunt, wat meteen ook een set-en matchbal was. Onmiddellijk toeslaan, dacht Minnen. Zo verzekerde onze landgenote zich met 6-2 en 7-5 van een stek in de achtste finales. Daar wacht de Mexicaanse Renata Zarazúa.

AMERIKANEN KLOPPEN IN KAZAKHSTAN

Sander Gillé en Joran Vliegen moesten dan weer voorbij de Amerikanen McDonald en Paul. Aan een break in elke set had het Belgisch dubbelduo genoeg om te winnen met 6-3 en 6-4. Hopelijk niet hun laatste overwinning, want Gillé en Vliegen zijn eerste reekshoofd in Kazakhstan. Hun volgende opponenten zijn Jonathan Erlich uit Israël en de Wit-Rus Andrei Vasilevski.