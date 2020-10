Ex-vriendin beschuldigt Duitse tennisser van geweld: "Was bang dat hij mij ging vermoorden"

Alexander Zverev is een uitstekende tennisser, maar naast het tennisveld is hij nog maar eens negatief in het nieuws gekomen. Zijn ex-vriendin beschuldigt hem namelijk van geweld. Zo vertelde ze dat ze zelfs vreesde voor haar leven.

In Het Laatste Nieuws staat te lezen dat de ex-vriendin van Zverev de tennisser heeft beschuldigd van geweld. De ex-vriendin zou haar verhaal gedaan hebben op Instagram. "Ooit was hij zo kwaad dat hij mij probeerde te wurgen met een kussen. Ik vreesde voor mijn leven. Ik was bang dat hij mij ging vermoorden", aldus Olya Sharypova, de ex-vriendin van Zverev.