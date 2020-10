Bal in het kamp van Nadal: Djokovic evenaart in principe record Sampras en jaagt ook op andere mijlpaal

Terwijl andere tennissers misschien al afgezwaaid hebben voor dit seizoen blijft Djokovic op recordjacht. Door zijn kwartfinale in Wenen te winnen heeft hij er in principe één beet. Djokovic gaat meer dan waarschijnlijk het jaar afsluiten als nummer één van de wereld.

Dat zou dan al voor de zesde keer in zijn carrière zijn dat hem dit lukt. De Serviër deed het eerder ook al in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018. In de kwartfinales op het ATP-toernooi van Wenen heeft Djokovic Borna Coric verslagen met 7-6 (13/11) en 6-3. Daardoor zal Djokovic in principe ook aan het einde van 2020 eerste staan op de wereldranglijst.

Het enige wat daar nog iets aan kan veranderen is als Rafael Nadal alsnog zou meedoen aan het toernooi van Sofia. De Spanjaard staat daar voorlopig niet op de deelnemerslijst. Enkel het aanvaarden van een wildcard zou er nog voor kunnen zorgen dat die daar nog in actie komt en de kans krijgt Djokovic bij te halen.

Als Novak Djokovic effectief voor een zesde keer het tennisseizoen kan afsluiten als de nummer één, is dat een evenaring van het record van Pete Sampras. De man die het langst op nummer één stond is Roger Federer met 310 weken. Ook dat record komt in zicht voor Djokovic, die het voorlopig stelt met 291 weken.