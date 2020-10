Novak Djokovic staat dicht bij de evenaring van een straf record van Pete Sampras

Novak Djokovic is aan een sterk seizoen bezig en ook op de ATP-ranking heeft hij een mooie voorsprong op zijn eerste achtervolgers Rafael Nadal en Dominic Thiem. Als hij dit seizoen nog één keer kan winnen, zal hij dit tennisjaar ook afsluiten als de nummer één van de wereld.

Novak Djokovic is voorlopig aan de slag in het ATP-toernooi in Wenen en daar haalde hij in de achtste finales in twee sets van Filip Krajnovic. In de kwartfinales zal de Serviër het moeten opnemen tegen Borna Coric, maar het zou wel eens een speciale wedstrijd kunnen worden.

Als hij de kwartfinale wint, zal hij volgens Het Laatste Nieuws dit tennisjaar afsluiten als de nummer één van de wereld. Het zou al de zesde keer zijn in zijn carrière en daarmee zou hij het record van de Amerikaan Pete Sampras evenaren.