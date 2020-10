Op Roland Garros nog afgevoerd in rolstoel en geen deelname in Melbourne: Bertens zegt af voor Grand Slam

De laatste wedstrijd die Kiki Bertens speelde was haar achtste finale op Roland Garros. Enkele ronden eerder was ze na een partij zelfs afgevoerd in een rolstoel. Deelnemen aan de volgende Grand Slam, de Australian Open, blijkt er niet in te zitten.

Op Roland Garros deed de tweederondematch van Bertens veel stof opwaaien. Na haar winst tegen Errani moest de Nederlandse weggebracht worden in een rolstoel. Haar Italiaanse opponente beweerde dat ze haar nadien had zien rondstappen en dat het allemaal acteerwerk was. OPERATIE AAN ACHILLESPEES Bertens blijkt nu toch met ernstige fysieke klachten te zitten. Ze heeft al een hele tijd last aan haar achillespees, schrijft ze op Instagram. Daarom heeft ze besloten om zich te laten opereren. Die operatie is inmiddels ook achter de rug. Als gevolg van die operatie zal het huidig nummer negen van de wereld lange tijd geen wedstrijden meer kunnen spelen. De Australian Open begin volgend jaar komt sowieso te vroeg.