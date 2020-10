Yanina Wickmayer komt met schitterend nieuws: "Ingrijpende gebeurtenis deed me dromen over het moederschap"

Elk beetje goed nieuws is in deze tijden meer dan welkom en wat Yanina Wickmayer aan te kondigen heeft is helemaal super. Op haar sociale media meldt de 31-jarige tennisspeelster dat ze samen met haar man Jérôme Van der Zijl uitkijkt naar de komst van hun eerste kindje.

Uiteraard is Wickmayer helemaal in de wolken met haar zwangerschap. "Jérôme en ik zijn superblij jullie te laten weten dat we ons eerste kindje verwachten! Mijn mama verliezen toen ik 9 was, was een enorm ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Het deed me dromen over het moederschap", koppelt Wickmayer terug naar een ander emotioneel moment.

LIEFDESBABY

Met een leven als professioneel tennisspeelster op de tour is het lang niet evident om dat te combineren. "Mijn carrière stond altijd op de eerste plaats maar het werd steeds moeilijker om deze droom weg te stoppen en het verlangen naar een eigen gezinnetje te onderdrukken… Mijn man en ik kunnen niet wachten om onze liefdesbaby in april te mogen verwelkomen."

Overigens nog opvallend: Yanina Wickmayer onderstreept ook dat haar zwangerschap niet haar definitieve afscheid aan het proftennis betekent.