Kimmer Coppejans na uitschakeling tegen toernooiwinnaar in Antwerpen meteen kansloos onderuit in Hamburg

Kimmer Coppejans is op zoek naar zijn beste niveau. Vorige week verloor Coppejans al vroeg in Antwerpen. Achteraf nog wel begrijpelijk, want hij werd verslagen door Humbert, die later het toernooi won. In Hamburg leed Coppejans een zwaardere nederlaag.

Hij had ongetwijfeld gehoopt om op de Challenger in Hamburg wat vertrouwen op te doen, maar het tegendeel was waar. Zijn tegenstander Yannick Maden had geen genade met Coppejans en behaalde een klinkende overwinning in de eerste ronde. In de eerste set kwam Coppejans zelfs niet op het scorebord. Het eerste spelletje in de tweede set was wel voor Coppejans. Nadien begon Maden echter opnieuw aan een reeks van zes games op rij en zo zat de wedstrijd er meteen op. De eindscore oogde dan ook zwaar: 6-0 en 6-1. Een beter resultaat voor Coppejans zal er op een volgend toernooi moeten komen.