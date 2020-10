Aryna Sabalenka komt dichter bij de top 10, Elise Mertens blijft op dezelfde plaats staan

Vandaag is de nieuwe WTA-ranking bekendgemaakt, maar veel verschuivingen zijn er niet. In de top 10 zijn er geen wijzigingen en ook Elise Mertens blijft op de 21ste plaats staan. Ze komt wel tot op acht punten van een plaats in de top 20.

Geen grote veranderingen op de nieuwe WTA-ranking. Ashleigh Barty blijft met een ruime voorsprong aan de leiding staan. Simona Halep staat op de tweede plaats en Naomi Osaka vervolledigt het podium. Net achter de top 10 stijgt Aryna Sabalenka wel naar de 11de plaats. Voor Elise Mertens zijn er geen wijzigingen. Zij blijft op de 21ste plaats staan, maar volgt wel maar op 8 punten van de top 20. De 21-jarige Marketa Vondrousova staat maar net voor Elise Mertens op de 20ste plaats.