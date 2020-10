Winnaar European Open kreeg in halve finales nog vier matchpunten tegen: "Tennis is soms compleet zot"

Het weekje European Open zit er weer op en dus is ook de winnaar gekend. Zaterdag zag het er op een gegeven moment helemaal niet naar uit, maar het was Ugo Humbert die de titel in Antwerpen kon veroveren. Hij weet zijn zege in de finale aan zijn spel op de belangrijke momenten.

"Dit is één van mijn grootste overwinningen", reageerde European Open-winnaar Humbert na zijn triomf in de Lotto Arena. "Ik ben blij dat ik mijn tweede titel behaald heb, tegen een goede en snelle speler." In twee sets maakte Humbert komaf met De Minaur. "Hij stond steeds klaar voor de return, ik probeerde agressief te spelen. In de tweede set stond ik iets minder hoog. Op de belangrijke momenten was ik wel echt goed. Zeker bij de breakpunten."

In de tweede set kwam er weliswaar geen brea. "In de tiebreak speelde ik gewoon punt per punt en ben ik heel gefocust gebleven." Dat leverde hem de overwinning op, terwijl Humbert in de halve finales nog vier keer een matchbal moest wegwerken tegen Daniel Evans. "Tennis is soms compleet zot. Ik ben fier op mezelf."

DERDE FRANSE WINNAAR

De 22-jarige Humbert liet nog eens zien wat voor een talent hij is. "Ik weet dat ik een groot potentieel heb. Ik werk hard om te kunnen verbeteren. Elke match deze week was ik mentaal sterk." Hij is de derde Franse winnaar in Antwerpen, nadat eerder Tsonga en Gasquet het toernooi al wonnen. "Het is schitterend om mij tussen die namen te zetten. Dit is een toernooi waar ik van houd. Ik had een superweek."