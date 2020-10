Ugo Humbert wint finale van de jonge wolven op de European Open

Ugo Humbert was eerder al de killer van Kimmer Coppejans en rekende in de finale van de European Open ook af met Alex de Minaur. De organisatie had misschien op grotere namen in de eindstrijd gerekend, maar kreeg twee jonge twintigers in de finale. Humbert onderstreepte nog eens zijn potentieel.

Twee beloftevolle kerels tegen mekaar, dat heeft ook wel wat. Humbert was een stuk scherper dan De Minaur in de eerste spelletjes en zo kwam er meteen een break op het scorebord. Er was ook wel een kans tot rebreak, maar die wist Humbert te vermijden. De Minaur behield wel zijn service tijdens zijn tweede opslagspel. Het was echter de enige keer dat hem dit zou lukken in de eerste set. Die ging dus overtuigend naar Humbert. De Minaur gaf zich niet gewonnen en ging beduidend beter serveren. Dat zorgde voor een gelijkopgaande tweede set. Toen De Minaur plots twee breakpunten tegen kreeg, was het alarmfase rood voor de Australiër. Met vier gewonnen punten op rij in ditzelfde spel redde hij de meubelen. Zo kwam er toch een tiebreak van. HUMBERT OP EN OVER DE MINAUR IN TIEBREAK In de breaker ging Humbert van 1-3 achter naar 5-3 voor. Enkele rally's later waren daar de eerste matchpunten. De Fransman wist het aan het net af te maken met een beheerste volley en won de finale met 6-1 en 7-6 (7/4). De European Open 2020 is het tweede toernooi dat op zijn palmares komt.