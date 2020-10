Nederlander na het uitschakelen van Gillé/Vliegen geen eindwinnaar: Peers/Venus winnen dubbel in Antwerpen

Geen dubbelfinale in Antwerpen voor Sander Gillé en Joran Vliegen, die in de halve finales in drie sets werden uitgeschakeld door de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwe Middelkoop. Die moesten op hun beurt in de finale dan weer hun meerdere erkennen in het duo Peers/Venus.

John Peers uit Australië en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland waren het tweede reekshoofd in Antwerpen. Op papier waren zij dus favoriet in de finale en zij vervulden die verwachting ook helemaal. Van de eerste vijf spelletjes gingen er liefst zes naar hen en zo was de eerste set meteen beslist. VENIJN ZIT IN DE STAART IN SET TWEE Bopanne en Middelkoop naderden wel tot 5-3, maar verder dan dat geraakten ze niet. De tweede set verliep behoorlijk gelijkopgaand en kon alle kanten op. Na acht spelletjes was er nog altijd geen break en stond het 4-4. Toen Peers en Venus er toch nog eens in slaagden een opslag van een tegenstander af te nemen, was het pleit in hun voordeel beslecht. John Peers en Michael Venus kroonden zich tot de nieuwe dubbelkampioenen van de European Open en wonnen met 6-3 en 6-4. Geen Nederlander dus op de erelijst.