Elise Mertens voegt titel toe aan haar palmares na droomweek voor dubbelpartner

Elise Mertens had in Ostrava dan wel reeds kennisgemaakt met een nederlaag in het enkelspel, maar in het dubbel bereikte ze samen met Sabalenka de finale. Die brachten ze samen ook tot een goed einde. Voor Sabalenka werd het zo helemaal een perfecte week.

De dubbelpartner van Elise Mertens begon er alvast aan de dubbelfinale met goede moed. Sabalenka had al het enkeltoernooi gewonnen en had in de finale van het enkelspel al afgerekend met Azarenka met tweemaal 6-2. Op de US Open had Sabalenka nog zwaar verloren van Azarenka. Iets wat Mertens ook overkwam, zowel in New York als in Ostrava.

Sabalenka had dus haar titel al beet in Tsjechië, maar Mertens wilde er natuurlijk ook wel eentje. Samen gingen ze er vol tegenaan in de dubbelfinale tegen Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani. Het eerste spelletje was nog wel voor het Canadees-Braziliaanse duo. Nadien begonnen Mertens en Sabalenka aan een streak van zes games op rij en zo staken ze automatisch ook de eerste set op zak.

PERFECT OP SCHEMA NA BREAK IN TWEEDE SET

Dabrowski en Stefani haakten wel hun wagonnetje aan in het begin van de tweede set. Bij 2-2 konden Mertens en Sabalenka toch opnieuw een kloofje slaan en zo lagen ze perfect op schema voor toernooiwinst. Met 6-1 en 6-3 rekenden ze overtuigend af met Dabrowski en Stefani.