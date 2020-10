UPDATE: Ugo Humbert en Alex de Minaur finalisten in Antwerpen, Dimitrov pakt naast finaleticket

Vandaag staan de halve finales op het programma op het ATP-toernooi in Antwerpen. Ugo Humbert was net iets sterker dan Daniel Evans. De Fransman haalde het in 3 sets: 6-4, 6-7 (7-9) en 4-6. Nadien kwalificeerde Alex de Minaur zich ten koste van Grigor Dimitrov.

Ugo Humbert, de nummer 38 van de wereld, stond vandaag tegenover de Brit Daniel Evans, de nummer 35 van de wereld, in de halve finales op het ATP-toernooi in Antwerpen. De eerste set was voor Evans, want hij haalde het met 6-4.

Ook daarna waren de twee spelers aan elkaar gewaagd, maar Humbert haalde nipt de tweede set binnen met 6-7 (7-9). In de derde set maakte de Fransman minder fouten dan Evans, waardoor het 4-6 werd. Humbert was dus de eerste finalist.

UPDATE: Humbert is niet de enige youngster die het tot in de finale schopt, want het lukt Alex de Minaur evenzeer. De Australiër die in de Lotto Arena al de UTS won haalde het van Grigor Dimitrov. Beiden spelers wonnen elk een tiebreak. In de derde set gng De Minaur een keer meer door de opslag van Dimitrov dan dat hij zelf zijn service afstond. Eindscore: 7-6 (7/4), 6-7 (3/7) en 6-4.