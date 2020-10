Ugo Humbert eerste finalist op ATP-toernooi in Antwerpen

Vandaag staan de halve finales op het programma op het ATP-toernooi in Antwerpen. De eerste halve finale is al afgewerkt en Ugo Humbert was net iets sterker dan Daniel Evans. De Fransman haalde het in 3 sets: 6-4, 6-7 (7-9) en 4-6.

Ugo Humbert, de nummer 38 van de wereld, stond vandaag tegenover de Brit Daniel Evans, de nummer 35 van de wereld, in de halve finales op het ATP-toernooi in Antwerpen. De eerste set was voor Evans, want hij haalde het met 6-4. Ook daarna waren de twee spelers aan elkaar gewaagd, maar Humbert haalde nipt de tweede set binnen met 6-7 (7-9). In de derde set maakte de Fransman minder fouten dan Evans, waardoor het 4-6 werd. Humbert is dus de eerste finalist en in de finale neemt het hij op tegen Alex De Minaur of Grigor Dimitrov.