Pech voor Milos Raonic: Canadees kampt met blessure en komt niet meer in actie in Antwerpen

Grigor Dimitrov heeft al een ticket beet voor de halve finales van het ATP-toernooi in Antwerpen. De Bulgaar nam het in de kwartfinales normaal gezien op tegen de Canadees Milos Raonic, maar de wedstrijd gaat door omwille van een blessure voor Raonic.

Volgens Sporza moest Raonic in de tweede ronde al verzorging krijgen tegen de Brit Cameron Norrie. De Canadees won deze wedstrijd nog wel in twee sets, maar de kwartfinale is dus de eindhalte voor Raonic. In de halve finales neemt Dimitrov het op tegen Marcos Giron of Alex De Minaur.