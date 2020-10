Halve finales European Open gekend: geen Khachanov meer na uitbarsting tegen matige umpire

De laatste dag mét publiek zit erop op de European Open. Wie erbij was, zag Karen Khachanov uit zijn vel springen tijdens zijn kwartfinale tegen de Brit Dan Evans. Die laatste profiteerde en schakelde de Rus uit. De vier halvefinalisten in Antwerpen zijn bekend.

Eerst en vooral was het een domper dat er slechts drie wedstrijden afgewerkt zouden worden op deze vrijdag. Milos Raonic gaf immers forfait wegens een blessure. Zo viel zijn partij tegen Dimitrov, de meest aantrekkelijke affiche in de kwartfinales, in het water. Dimitrov ging zo door naar de halve finales zonder te moeten spelen.

De Fransman Ugo Humbert verzekerde zich ook van een plekje bij de laatste vier en maakte een einde aan het sprookje van kwalificatiespeler Lloyd Harris. Die laatste dwong nog wel een tiebreak af in de tweede set, maar kon geen ommekeer meer inluiden. Humbert haalde het met 6-3 en 7-6 (7/2).

ONTSTELTENIS BIJ KHACHANOV

Vervolgens was het dan aan Karen Khachanov en Dan Evans. Khachanov had al een paar keer een discussie met de umpire nadat die enkele slagen van Evans fout inschatte en niet buiten zag. Bij 7-7 in de tiebreak flirtte opnieuw een slag van Evans met de lijnen. De umpire gaf de bal opnieuw 'in'. Khachanov, die niet bij de plek stond waar de bal landde, kon het amper geloven.

"Dit is een grap. Het was helemaal niet nipt", schreeuwde Khachanov het uit. "Iedereen heeft gezien dat die bal buiten is. Wat doe jij hier? Zonder HawkEye moet je elke bal zien!" De onvrede bij Khachanov valt natuurlijk te begrijpen, want in plaats van matchbal voor hem werd het setpunt voor Evans. De Brit duwde door om de match uiteindelijk te winnen met 3-6, 7-6 (9/7) en 6-4.

DE MINAUR FLUITEND NAAR HALVE FINALES

De Australiër Alex De Minaur maakte in de laatste kwartfinale gemakkelijk komaf met de Amerikaanse Goffin-killer Marcos Giron met 6-3 en 6-0. Volgende halve finales staan zaterdag op het programma: Evans - Humbert en Dimitrov - De Minaur.