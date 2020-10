Geen publiek meer toegelaten? Tijdens ATP-Antwerpen wel: "Hadden vorige week al akkoord"

Vandaag geraakte bekend dat er per direct geen fans meer zullen worden toegelaten in de stadions, maar op ATP-Antwerpen zal er nog wel publiek aanwezig blijven.

De organisatie deelde mee dat het namelijk al een akkoord had bereikt met de overheid om de laatste fase van het toernooi mét publiek af te werken.

"We hadden vorige week al een consensus met Celeval en de federale instanties om de European Open te laten doorlopen onder code oranje", zegt Dick Norman in De Ochtend op Radio 1. "Alle protocols zijn op voorhand goedgekeurd. We zijn een evenement dat vorige zondag onder de "oude maatregelen" gestart is en dat mag afgerond worden."

"We hadden vorige week al proactief een extra stoel tussen de bubbels gelaten. Er is ook afwisselend een rij mét en een rij zonder toeschouwers. We hebben al veel strenge maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen."

"De mensen die nog een ticket hebben, kunnen dus met een gerust hart komen. We zijn heel blij dat we dit toe een goed einde kunnen brengen, met een beperkt publiek. Al tickets terugbetalen, dat zou geen lachtertje geweest zijn."