UPDATE: vandaag nog publiek toegelaten op ATP-toernooi in Antwerpen, zaterdag en zondag niet

Door de nieuwe maatregelen in de sportsector zijn er geen supporters meer toegelaten in professionele competitiesporten. De organisatie van het ATP-toernooi in Antwerpen vertelde dat er bij hen wel nog supporters welkom waren, maar het blijkt toch niet zo te zijn.

Het overlegcomité kwam deze ochtend met slecht nieuws voor de professionele competitiesporten. Ze hebben namelijk beslist dat er de komende weken geen supporters toegelaten zullen worden tot de wedstrijden. Het ATP-toernooi in Antwerpen is ondertussen volop aan de gang en de organisatie vertelde deze ochtend op Radio 1 dat er een consensus was om toch supporters toe te laten. Volgens Sporza vertelde de woordvoerder van coronacommissaris Pedro Facon echter dat de nieuwe maatregelen ook voor het tennistoernooi gelden en dat er geen uitzonderingen zijn. Er zijn dus geen supporters meer welkom. UPDATE: Organisator Dick Norman heeft bij Sporza laten weten dat er vandaag nog supporters aanwezig mogen zijn op het tennistoernooi in Antwerpen. Zaterdag en zondag is er geen publiek toegelaten.