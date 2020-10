Elise Mertens kan na hoopgevend begin US Open-finaliste toch weer weinig in de weg leggen

Na twee solide overwinningen in het Tsjechische Ostrave kreeg Elise Mertens een rematch van haar kwartfinale op de US Open voorgeschoteld: een duel met Viktoria Azarenka, die in New York haar carrière een nieuw elan gaf door het bereiken van de finale.

Op de US Open werd Mertens in de kwartfinales zonder slecht te spelen door Azarenka van het terrein geblazen. Onze landgenote won toen slechts één spelletje en had geen zin in een herhaling van dat scenario. Uitpakken met een goede start en zo de Wit-Russische onder druk zetten, dacht Mertens. Dat had resultaat: meteen 0-2 voor de beste Belgische speelster.

BAL VOOR 2-5

Mertens hield die voorsprong enkele opslaggames intact en had zelfs een bal voor 2-5. Die kans kon ze niet benutten en dat was het kantelmoment in de wedstrijd. In plaats van zich te verzekeren van een geruststellende marge moest Mertens toekijken hoe het van 2-4 voor naar 6-4-setwinst voor Azarenka ging.

De nummer 14 van de wereld was dan niet meer te stoppen in haar jacht naar de overwinning. De eerste twee spelletjes van de tweede set werden nog netjes verdeeld, maar nadien werden alle games in het voordeel van Azarenka beslecht. De eindstand was zo meteen gekend: 6-4 en 6-1. Enkele gewonnen games meer voor Mertens in vergelijking met het vorige onderlinge duel, maar wel opnieuw haar meerdere moeten erkennen.