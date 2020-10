Zizou Bergs ook tegen nummer 17 van de wereld goed voor setwinst, maar sprookje eindigt wel in achtste finales

Zizou Bergs (ATP-528) mocht zich na zijn eerdere stunt tegen Ramos-Viñolas opnemen voor een nog grotere opgave: een duel tegen Karen Khachanov, de nummer 17 van de wereld. Een uiterst verdienstelijke Bergs pakte de eerste set, maar moest vervolgens nipt het hoofd buigen.

Ook in deze wedstrijd ging Bergs van in het begin vrank en vrij zijn kans. Khachanov moest in zijn eerste opslagspel al een breakbal wegwerken, terwijl het voor Bergs even later knokken was om op 3-3 te komen. Beide spelers hielden mekaar in evenwicht tot 5-5. Met een uitmuntende terugslag in de voeten van zijn Russische opponent dwong Bergs dan de break af.

PLOTS ALLES TE HERDOEN

Geen spatje twijfel daagde er op bij de Limburgse youngster: die eerste set maakte hij resoluut af. In het vierde spel van set twee werd hij wel onder druk gezet, maar overleefde hij liefst vier breakpunten. Bergs hield eigenlijk constant zijn niveau aan, tot de laatste acht punten van de set plots allemaal naar Khachanov gingen

Bergs toonde nadien nog eens dat hij uit het goede hout gesneden is door het hoofd omhoog te houden en gewoon de draad weer op te pikken. In het achtste spel van de set kwam hij ook nog maar eens terug van een 0-40. In het volgende opslagspel van Bergs kwamen er echter weer kansen voor Khachanov en na een fout met de forehand van de Belg was het afgelopen: 5-7, 6-4 en 6-4 voor Khachanov.

1 BELGISCH DUBBELDUO DOOR

In elk geval heeft onze landgenoot het Belgische publiek een plezier gedaan met twee geweldige wedstrijden. In het dubbelspel was er op deze donderdag wisselend succes voor de Belgen. De Nederlander Arends en Andújar klopten Geerts en Mertens met 6-4 en 6-1. Joran Vliegen en Sander Gillé plaatsten zich dan weer wel voor de halve finales door de Britten Norrie en Evans te verslaan met 7-5 en 6-3.