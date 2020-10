Ook deze European Open geen succes voor Goffin: topreekshoofd net als in 2019 meteen onderuit

David Goffin en de European Open: het is nog altijd geen succesvolle combinatie. Ook dit jaar niet, nadat er natuurlijk al twijfels waren rond de fysieke paraatheid van Goffin met betrekking tot Covid-19. Hij was in elk geval niet standvastig genoeg in zijn eerste match en ging er meteen uit.

In de eerste rally's was er niet al te veel mis met wat Goffin deed, maar een minder tweede opslaggame bracht hem meteen in de problemen. Goffin stapelde ook hierna de fouten op, waardoor de Amerikaan Giron eenvoudig uitliep naar 5-1. Goffin toonde wel nog dat hij niet opgaf en kwam terug tot 5-3. In het volgende game serveerde Giron dan wel de set eenvoudig uit.

VREEMDE BEDOENING

Set twee was een vreemde bedoening: er waren betere flitsen van Goffin, maar het kon altijd ook snel de andere kant op gaan. Dat zorgde voor een heen en weer geslinger van het momentum. Goffin stond onmiddellijk een break achter, zette dat onmiddellijk recht en leek bij 2-3 en 0-40 op weg naar setwinst. Giron sleepte dat game nog uit de brand en ging vervolgens door de opslag van Goffin.

De uitschakeling dreigde, maar er volgde meteen een rebreak. Dat kon Goffin niet herhalen nadat hij even later nog maar eens zijn service heeft ingeleverd. Na zijn positieve coronatesten was het sowieso de vraag hoe Goffin in Antwerpen voor de dag zou komen. Sowieso heeft hij wel een geschiedenis van matige prestaties op de European Open en dit was ook zo eentje. Giron profiteerde en won met 6-3 en 7-5.