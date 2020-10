Elise Mertens plaatst zich probleemloos voor kwartfinale WTA Ostrava

Elise Mertens blijft ook aan het einde van het seizoen in goede doen. Het nummer 21 van de wereld was in de achtste finales van het WTA-toernooi van Ostrava te sterk voor thuisspeelster Karolina Muchova.

Maar in eigen land spelen levert in de huidige omstandigheden zonder publiek niet al te veel voordeel op. Toch mocht Mertens de Tsjechische niet onderschatten aangezien Muchkova op plaats 28 staat op de wereldranking. Afgelopen zomer plaatste ze zich nog voor de laatste 16 op de US Open. In de eerste set ging het lang gelijk op maar Mertens breakt op het perfecte moment, bij een 5-6 voorsprong. De eerste opslag van de Belgische haperde wel een beetje maar haar baselinespel was zeer sterk tegenover de snel naar het net opkomende Muchkova. In de tweede set kan Muchkova nog tot 2-2 volgen maar vanaf dan moet ze Mertens laten gaan richting een 2-5 voorsprong. Net als in de eerste set maakt ze het af met een break door de opslag van Muchkova. In de kwartfinale neemt ze het op tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka. De ervaren Azarenka staat op plaats 14 op de WTA-ranglijst.