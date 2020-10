David Goffin klaagt over ademhalingsproblemen: "Meer matchritme en fitheid nodig"

Dat we donderdagavond in Antwerpen niet de beste David Goffin gingen te zien krijgen, hadden we vooraf wel kunnen denken. Ten slotte was zijn quarantaineperiode nog maar net voorbij na twee positieve coronatesten. Hij lijkt ook nog niet op en top gezond.

Tenminste, het was iets wat de Luikenaar zelf aanhaalde op de persbabbel na afloop van de wedstrijd. "Ik heb meer matchritme en fitheid nodig. Ik had het lastig om goed te ademen", bekende Goffin. Ik ben wel de hele match blijven vechten." Had hij op training al last van ademhalingsproblemen? "Ik had twee à drie dagen om me voor te bereiden. Dan heb je de intensiteit van een wedstrijd niet. Met de manier waarop de laatste twee weken zijn voorbijgegaan, is het niet evident."

Voornaamste probleem was dat Goffin niet 'vast' genoeg was en na zijn betere momenten dus ook niet kon doorduwen. "Ik had ups en downs. Soms speelde ik goed en agressief, dan maakte ik weer drie totaal onnodige fouten in een game. Als ik die fouten achterwege kan laten, zal ik wel weer beter worden match per match."

REGELMAAT

Goffin vond het dus nu ook weer geen dramatische partij tegen de bescheiden Marcos Giron (ATP-90). "Het was niet zo slecht. Hij was regelmatig en dat was het verschil in de match. De tweede set was beter dan de eerste, maar ik bleef hoogte-en laagtepunten kennen. Je moet van begin tot einde hetzelfde niveau kunnen aanhouden."

Het grootste werkpunt van het moment was meteen bekend. Goffin moet even door een moeilijke periode en voor die taak stond zijn tegenstander van donderdagavond in het verleden ook al. Giron is een paar keer onder het mes gemoeten, maar beleeft nu het toppunt in zijn carrière. "Hij moet een goede chirug gehad hebben. Je kon zien dat hij sterk op zijn benen stond. Hij was solide van achteruit."