Bergs legde ei zo na toptwintigspeler over de knie: "Dit ook brengen in kleinere toernooien, had de match in handen"

Nu al is dé revelatie van de European Open 2020 bekend: Zizou Bergs. De Limburger speelde in de achtste finales wellicht de beste match van zijn leven en legde het vuur aan de schenen van Karen Khachanov, de zeventiende op de wereldranglijst. De zege tegen Ramos-Vinolas was dus geen toeval.

Betekenen deze twee schitterende prestaties een nieuwe fase in de carrière van Bergs? "Dit kan een mooi begin zijn om het beter en beter te doen, ook op de kleinere toernooien. Het zal vooral mentaal een kwestie zijn om dit elke week te brengen, ook als je tegen de nummer 800 speelt. Het lastigste is dat veel mensen in mij geloven en dat dan de laatste jaren minder werd. Mijn familie en vrienden zijn wel nooit gestopt met in mij te geloven."

Voor een speler die niet eens in de top 500 staat, zijn deze resultaten op een ATP-toernooi doorgaans enkel een verre droom. "Dat je een speler uit de top 50 kan verslaan en mogelijkheden hebt tegen Khachanov, geeft zeker een boost. Ik had op veel momenten kleine kansjes. Als ik een push had kunnen doen in de tweede set, had dat het verschil kunnen maken. Toen had ik de match in handen. Het lag misschien enkel aan de ervaring."

Ook uit deze wedstrijden blijven er echter vooral positieve dingen bij. "Bij 0-40 serveer ik een paar keer ongelooflijk en blijf ik agressief spelen. Dat is zeer positief en iets om mee te nemen. Verrast ben ik niet over mijn spel, wel over de uitslagen." Bergs voelt zich klaar voor die volgende stap. "Ik ben een meer complete speler geworden."

Daar was hij zich ook op training al van bewust. "Toen het er niet zo goed uitzag, zei ik wel eens tegen mijn trainer: ik heb zoveel aspecten goed onder de knie, waarom zou het niet lukken? Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik met het team dat ik nu heb de extra stappen kan zetten." Dat moet hij straks gaan bewijzen in de Futures. Als wedstrijden doorgaan. "De ITF-moet ons ook toelaten om toernooien te spelen onder de huidige omstandigheden met Covid-19. Ze annuleren veel, het is zeer duidelijk wat nu volgt."