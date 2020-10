Stuntman Bergs wint na mindere periode eerste ATP-match: "Ik drijf op emoties" en "Geluk eens langs mijn kant"

Zizou Bergs stond pas 528ste op de wereldranglijst. Zizou Bergs had sinds de hervatting van het seizoen twee matchen verloren, eentje gewonnen. Geen geweldige cijfers. Toch deed de jongeman die vooral Futures speelt het voortreffelijk in zijn eerste match op ATP-niveau.

Bergs schakelde verrassend een topvijftigspeler uit. Een resultaat om u tegen te zeggen voor dit jonge talent dat toch uit een moeilijkere periode kwam. "Ik had veel vertrouwen. De uitslagen waren niet wat ik wilde, maar ik wist dat het niveau er was. Een tegenstander als Ramos-Viñolas geeft je tijd om de bal te spelen. Ik kon mijn eigen spel spelen. Als ik voor stond in games, kon ik ze gemakkelijk afmaken."

Er waren ook momenten dat hij mentale sterkte toonde. Bergs gaf een 3-0 uit handen in set één en kwam in het volgende game 0-40 achter. Hij knokte zich er door. Bergs kreeg in de tweede set twee setballen tegen. hij knokte zich er door. "Ik weet dat ik gemakkelijk games win als ik goed serveer. Bij 4-5 in de tweede set zat ik in het moment. Ik bleef tegen mezelf zeggen dat ik agressief moest spelen."

Dit is waarom ik tennis speel

De toeschouwers die naar de Lotto Arena waren afgezakt, stonden natuurlijk aan zijn kant. Daar genoot de Peltenaar met volle teugen van. "Ik drijf op emoties. Mijn vrienden en familie waren hier, ik ken mensen die kwamen kijken. Ik hou er van om het eens uit te schreeuwen en de reactie van het publiek te zien. Dit is waarom ik tennis speel. Competities als Davis Cup, ATP Cup... Daar leef ik voor. Dat is mijn natuur."

En zeggen dat de week heel anders had kunnen verlopen. "Normaal had ik geen wildcard en zat ik in Slovakije. Dat is dan geannuleerd." Omdat Ruben Bemelmans het coronavirus opliep, kreeg Bergs de kans om hem te vervangen en dus zijn eerste ATP-toernooi te spelen. "Toen dacht ik al: 'Wow'. Dat was al een droom. Het is spijtig voor Ruben."

Ik moet de voeten op de grond houden

De rest is geschiedenis. Maar als hij zo goed kan tennissen, waarom staat Bergs dan niet eens in de top 500? "Ik werk enorm hard. Soms heb je ook niet het geluk. Het geluk zat nu wel eens langs mijn kant. Ik had een geluksdag. Ik moet de voeten op de grond houden. Je pakt de nummer 45 van de wereld, maar moet wel opnieuw een heel traject afleggen."

Daar is Bergs zich van bewust. "Het is niet omdat ik nu win dat ik ineens top 400 of 200 ga staan. Ik ga nog altijd Futures en Challenger moeten spelen." Eerst de volgende ronde tegen Karen Khachanov, nummer zeventien van de wereld. "Als ik zo speel, denk ik wel dat ik iets kan doen. Al is dat nog een hoger niveau. Ik hoop dat mijn fans mij gaan steunen."