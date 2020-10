Schrik voor Covid-19, maar Gillé/Vliegen starten goed in 'coole sfeer': "Sterk deelnemersveld maakt het interessanter"

Joran Vliegen en Sander Gillé zijn weer de grote Belgische hoop om ver te geraken in het dubbel op de European Open. Het belooft niet simpel te worden in een sterke tabel, maar de eerste horde is alvast soeverein genomen. Ook de steun van het thuispubliek doet weer deugd.

Joran Vliegen hecht daar wel belang aan. "Het is tof om in zo'n sfeer te spelen. Het is de enige keer in het jaar dat we voor zo veel publiek spelen. Dat is zeer cool." Het moet geholpen hebben om Arévalo en O'Mara met 6-4 en 6-3 opzij te zetten.

In elke set wist het Belgische duo ook snel de service van één van de tegenstanders af te nemen. "Dat heeft heel goed gedaan om zo te kunnen openen. Onbewust speelt er toch misschien wat stress mee. Het is de eerste match in ons thuistoernooi. Het is altijd beter om te beginnen met een vroege break. Dan ben je gefocust en ben je meteen vertrokken. Het was een goede overwinning."

DRIE TOERNOOIEN WEGGEVALLEN

Nog drie keer moeten ze winnen om de eindzege te pakken. Er is echter heel wat concurrentie dit jaar. "Vorig jaar waren derde reekshoofd, nu het vijfde. Er zijn ook drie toernooien weggevallen, dat verklaart ook heel wat. Het is zeker een sterker deelnemersveld", beseft ook Sander Gillé. "Het maakt het alleen interessanter dat de beste teams hier aanwezig zijn en voor ons is het een mooie uitdaging."

Gezond blijven is de belangrijkste factor om de kansen voluit te kunnen verdedigen. "Je bent altijd bang om positief te testen", geeft Gillé wel toe. "Dat is normaal. We zijn verzichtig, al doen we niets speciaal. Als één van ons positief test, is het zo, maar we doen ons best om kalm te blijven en de maatregelen te volgen."