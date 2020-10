Een grote stap voorwaarts! Federer komt met goed nieuws en denkt de Australian Open te halen

Het grootste deel van het seizoen is in het water gevallen voor Roger Federer. Niet alleen door corona, ook omdat de Zwitser twee keer aan de knie geopereerd moest worden. Op zijn 39ste is het zwaar nog zo'n revalidatie te moeten doorstaan, maar hij is op de goede weg.

Aan het magazine Schweisser Illustrierte laat Federer weten geen pijn meer te hebben. "Ik ben al een tijdje pijnvrij aan mijn uithoudingsvermogen en kracht aan het werken. Er volgen geen operaties meer", klinkt het opgetogen. TERUGKEREN AAN 100% Wat nog niet wil zeggen dat hele lange trainingssessies al aan hem besteed zijn. "Meer dan twee uur tennissen is nog niet mogelijk. Ik kom geleidelijk aan terug, maar neem mijn tijd en wil mezelf geen druk opleggen. Ik zal pas weer een toernooi spelen als ik honderd procent fit ben. Op dit moment ziet het er naar uit dat ik op de Australian Open mijn rentrée zal kunnen maken." Het zou alvast super zijn om hem op de volgende Grand Slam terug in actie te zien. Van een afscheid aan de sport is dus nog altijd geen sprake. "Zo lang ik er plezier aan beleef, blijf ik tennissen."