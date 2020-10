Dimitrov zwoegt zich naar volgende ronde in Antwerpen en toont persoonlijke kant: "Soms moet je eerlijk zijn met jezelf"

Grigor Dimitrov kennen we in België als de man die Goffin versloeg in de Masters-finale van 2017. Eerder dit jaar liep de Bulgaar ook al het coronavirus op. Zijn bedoeling is om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten en dat kan misschien met enkele goede prestaties in Antwerpen.

Dimitrov is het vierde reekshoofd op de European Open en was torenhoog favoriet voor zijn wedstrijd tegen Pablo Andújar. De Spanjaard verkocht zijn vel duur. Aan het einde van de eerste set wist die de eerste break uit de match te verwezenlijken en dat was meteen ook bepalend voor de uitkomst van die set. Dimitrov dus op achtervolgen aangewezen, maar hij reageerde door de volgende drie spelletjes te winnen. Zo was de voormalige vriend van Maria Sharapova op weg naar setwinst en dat gaf hij ook niet meer uit handen. Dimitrov leek ook op zijn elan verder te gaan en liep 4-1 uit in de derde set. Andújar keerde nog terug tot 4-3, maar schoot uiteindelijk net te kort. Zo eindigde de match op 4-6, 6-3 en 6-4 in het voordeel van Dimitrov. "Ik zit nu aan 93 à 94 procent. Ik vond dat ik heel goed speelde in de eerste set, maar die verloor ik dan. Ik zei tegen mezelf: ik moet een andere oplossing vinden en dat deed ik ook. In de derde set kwam ik voor, maar liet ik de teugels wat vieren. Zo werd het nog even spannend", reageerde de huidig nummer 20 op de wereldranglijst. Ook gaf hij op de online persbabbel na de match enigszins een inkijk in zijn persoonlijk leven. "Naast mijn gezondheid en mijn tennis heb ik nog enkele moeilijke momenten gekend. Je leert daar uit en het zorgt ervoor dat je de sport en je gave meer apprecieert. Soms moet je dingen accepteren en eerlijk zijn tegen jezelf." Naast Dimitrov kwam er woensdag met Milos Raonic nog een grote naam in actie. De Canadees versloeg Bedene met 6-3 en 7-6 (7/4). Tweede reekshoofd Carreño Busta werd wel uitgeschakeld. De Fransman Ugo Humbert was in drie sets te sterk en klopte hem met 5-7, 6-3 en 6-4. Eerder nam Humbert ook al de maat van Kimmer Coppejans.

