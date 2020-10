Zizou Bergs zorgt voor Belgisch topmoment in Antwerpen en schakelt met stuntzege nummer 45 van de wereld uit

Zizou Bergs heeft in Antwerpen iets gedaan waar de Belgische tennisliefhebber misschien wel stiekem op hoopte, maar zeker niet verwachtte. De 21-jarige Bergs nam de maat van de Spanjaard Alberto Ramos-Viñolas, toch de nummer 45 op de wereldranglijst.

Als je dan weet dat Bergs niet eens in de top vijfhonderd staat, dan weet je wel voor wat een moeilijke opgave hij stond. De Limburger begon echter zoals het hoorde voor een speler in zijn positie: vrank en vrij. De eerste drie spelletjes gingen naar de Belgische wildcardspeler. Het antwoord bleef wel niet uit: Ramos-Vinolas maakte er 3-3 van.

Bergs kwam in het volgende game wel terug van een 0-40-achterstand en zat zo weer in de wedstrijd. Bij 6-5 serveerde Ramos-Viñolas om in de set te blijven. Die druk werd hem te veel. Bergs pakte de eerste set met 7-5 en liep in set twee ook meteen 2-0 uit.

SETBALLEN GERED EN DAN EROP EN EROVER

De overwinning lonkte toen al, maar het zou nog een rollercoaster worden waarbij het momentum heen en weer slingerde. Van 2-0 ging het naar 2-4 en bij 3-5 kwam Ramos-Viñolas zelf twee keer op setpunt. Geen van die twee setballen wist de favoriet in deze wedstrijd te benutten. Bergs rook zijn kans en ging erop en erover. Met tweemaal 7-5 boekte onze jonge landgenoot een schitterende zege.